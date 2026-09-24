Scaloni, la scelta: il nuovo capitano dopo l’addio di Messi sarà Cuti Romero

24/09/2026 | 21:18:59

Mentre il popolo argentino si prepara a salutare in grande stile Leo Messi, all’ultimo tango con la Seleccion il 6 ottobre contro il Benin, il CT Lionel Scaloni ha eletto il nuovo capitano della squadra per le due amichevoli contro Bolivia e Burkina Faso. La scelta, come riferito ai media argentini, è ricaduta su Cuti Romero, passato in estate all’Atletico Madrid. Il difensore ex Genoa, Juventus, Atalanta e Tottenham ha già vestito la maglia albiceleste 58 volte, vincendo due Copa America e un Mondiale.

Foto: X Romero