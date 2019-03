Scaloni: “Il ko ci servirà da lezione. Lautaro? Grande partita. Su Messi…”

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko in amichevole contro il Venezuela. Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo commesso degli errori, poi nel secondo ci sono state cose positive. Questa sconfitta deve esserci d’aiuto: ci servirà per capire come giocare con Messi. Lautaro Martinez? Ha giocato una grande partita, mi è piaciuto. È un attaccante da tenere in considerazione”.

Foto: Diario Ole