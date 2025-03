Scaloni: “Il Brasile è sempre il Brasile. Lo rispettiamo, sarà una grande gara”

Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, ha parlato in vista del derby contro gli acerrimi rivali del Brasile, gara in programma mercoledì 26 marzo e valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Queste le sue parole: “Il Brasile è il Brasile. Hanno grandi giocatori, alcuni dei migliori al mondo, nella loro squadra. So che saranno un avversario formidabile, rispettato da noi. L’abbiamo già analizzato; domani sarà un po’ più impegnativo, ma non c’è altro da dire: un grande avversario”.

Foto: X Argentina