Scaloni: “Felici di esserci già qualificati. Per Nico Paz nulla di grave”

06/06/2025 | 09:54:42

Lionel Scaloni ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria di stanotte contro il Cile nelle qualificazioni al Mondiale. Queste le sue parole riprese dal quotidiano La Naccion: “La nostra idea quella è di non arretrare mai. Oggi è stato merito del Cile, che ha deciso di calcolare dei rischi. Noi difendiamo quando non abbiamo l’occasione di rischiare e pressiamo alto quando possiamo. Il primo tempo comunque abbiamo meritato, la squadra era già sulla buona strada per il gol. L’atmosfera della partita era molto buona, con i tifosi che tifavano per entrambe le squadre. Il Cile comunque ha ottimi giocatori, e lo si è visto nel secondo tempo dal modo in cui hanno pressato.

Il nostro compito è dare il massimo e i giocatori danno il massimo ogni volta che entrano in campo. È un momento complicato per chi ha giocato tante partite in stagione, ma non abbiamo ricevuto defezioni, tutti hanno voluti essere qui. La prestazione è sempre garantita dal nostro atteggiamento”.

“Nico Paz ha subito una contrattura al quadricipite ed era dolorante, quindi abbiamo preferito non correre rischi, non era la partita per correrne. Leo (Messi) sarebbe infatti dovuto entrare più tardi, ma abbiamo dovuto anticipare il suo ingresso. Speriamo che l’infortunio non sia grave.

“Mastantuono? Del mercato non ne abbiamo quasi mai parlato, se lo facessi potrebbe innervosirsi. Ha un grande futuro, quindi ovviamente dobbiamo sostenerlo. Ha 17 anni è sempre bene ricordarlo. Abbiamo già una squadra fantastica e lui ci aiuterà a diventare ancora più forti”.

Foto: X Argentina