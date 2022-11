Scaloni: “Dybala in panchina? E’ solamente una scelta tecnica”

In molti si chiedono come mai Paulo Dybala non venga mai inserito a partita in corso con la sua Argentina, Scaloni in conferenza stampa ha voluto spiegare i motivi delle panchine della Joya: “Se Paulo sta fuori e non gioca, si tratta esclusivamente di una scelta tecnica. Paulo sostiene molto il gruppo da fuori. Ovviamente vorrebbe giocare di più, ma non è detto che questo non succeda nelle prossime partite del Mondiale, ci sarà spazio anche per lui”.

Foto: Instagram Dybala