Scaloni: “De Paul? Non so chi abbia detto che sta male, non ha problemi. Rigori? Non ci penso, dobbiamo vincere nei 90 minuti”

Domani l’Argentina di Scaloni incontrerà l’Olanda di Van Gaal ai quarti di finale. Nella conferenza stampa odierna, Scaloni ha parlato della sfida e delle voci fittizie che insinuavano un problema fisico per De Paul: “Non so come mai dicano che De Paul sia infortunato o abbia problemi fisici. L’allenamento di oggi è stato fatto a porte chiuse, De Paul di principio sta bene, deciderò all’ultimo la formazione. Rigori? Non possiamo pensare che andremo ai calci di rigore, dobbiamo concentrarci sui 90 minuti e cercare di vincere il match nei tempi regolamentari”.

Foto: Twitter Argentina