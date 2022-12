Scaloni: “Conserveremo un posto al Mondiale 2026 per Messi”

Lionel Scaloni, grazie alla sua “Scaloneta”, ha portato la sua Argentina sul tetto del mondo, permettendo a Messi di vincere un Mondiale che sognava da troppo tempo. Ovviamente, senza il 10 ex Barcellona, tutto questo non sarebbe stato possibile, ragione per cui Scaloni propone al suo 10 di disputare ancora un ultimo Mondiale: “Dovremmo conservare un posto per Messi al Mondiale del 2026. Non importa se nel 2026 avrà 39 anni, se vorrà continuare a giocare con la sua Argentina, la 10 sarà sua”.

Foto: Twitter Argentina