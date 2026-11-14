Scaloni chiede pazienza: “I giovani cresceranno, non devono avere tutta la pressione”

14/11/2026 | 10:58:17

Lionel Scaloni difende i giovani dell’Argentina dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Uruguay, nella prima partita della nuova era senza Lionel Messi. Il commissario tecnico ha chiesto pazienza nei confronti dei ragazzi chiamati a raccogliere un’eredità pesante, sottolineando come non sia giusto pretendere che possano assumersi immediatamente tutte le responsabilità. “Sono ragazzi giovani e crediamo che i momenti giusti vadano cercati. Oggi non siamo riusciti a trovare il momento per farli divertire in campo, ma bisogna avere pazienza perché sono giovani e ci daranno tanto. Non possiamo pretendere che si mettano la squadra sulle spalle e facciano cose difficili, soprattutto contro un grande avversario”. Il tecnico ha poi ribadito la necessità di non caricare eccessivamente i nuovi talenti: “Sappiamo che i campioni non ci sono più e quelli che restano sono bravi, ma bisogna dar loro tempo. Competeremo perché i nostri giocatori sono forti, ma non pensiamo che i giovani debbano decidere le partite. Speriamo che accada, ma non carichiamoli di questa responsabilità”. Scaloni ha anche analizzato la prestazione contro l’Uruguay, trovando alcuni aspetti positivi nonostante il risultato: “Mi è piaciuta la reazione dopo lo 0-2. La squadra ha provato a reagire, ha avuto pazienza e ha creato occasioni. I giocatori si stanno conoscendo e questo lo si acquisisce attraverso le partite”.

Foto: sito Argentina