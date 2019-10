Scaloni annuncia l’Argentina anti-Germania: in campo tre “italiani”

Impegno non dei più facili domani per l’Argentina: la Seleccion affronterà infatti al Westfalenstadion la Germania di Joachim Low. E durante l’odierna conferenza stampa, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha svelato l’undici che domani sera scenderà in campo dal 1′: nella formazione titolare sono presenti 3 “italiani”, con Musso e Pezzella che partiranno inizialmente dalla panchina. Questi i titolari: Marchesin; Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Paredes, Pereyra, De Paul; Dybala, Lautaro Martinez, Correa.

Foto: Mundo Deportivo