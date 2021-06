Scaloni: “Ad Aguero manca un po’ il ritmo partita, ma è sempre molto importante per noi”

Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato così di Sergio Aguero in conferenza stampa: “Sergio si è allenato in gruppo una volta perché non ci siamo allenati dopo la partita contro il Cile ma sta bene. Gli manca un po’ il ritmo, ma piano piano si riprenderà. Logicamente, un giocatore come lui è sempre una risorsa. Dovrà migliorare la sua forma perché ultimamente non ha giocato molto. Per noi continua ad essere un’opzione interessante. Porta molto a questo gruppo, è molto importante per noi”.