Scaloni: “Abbiamo realizzato il sogno di ogni argentino”

Lionel Scaloni ha realizzato un’impresa che l’Argentina sognava da 36 anni. Vincere il Mondiale era diventata una vera e propria ossessione per i ragazzi dell’Albiceleste, testimone è la fame che hanno dimostrato di avere sul rettangolo verde. Il sogno, finalmente, si è avverato, come ha scritto, mediante un Tweet, mister Scaloni: “Il sogno di tutti gli argentini si è avverato. Sono eternamente grato ed entusiasta di vedervi felici. Siete stati il nostro dodicesimo giocatore in campo”.

Foto: Twitter Argentina