Scaloni: “Abbiamo molti giocatori non al 100%”

07/06/2026 | 15:10:42

Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole contro l’Honduras.

Queste le sue parole: “Abbiamo molti giocatori che non sono al 100% e forse questa decisione non riguarderà solo un difensore centrale. Per questo abbiamo un’altra partita e trarremo le conclusioni nella prossima. La situazione del Flaco ci costringe a valutare molti altri compagni e non prenderemo decisioni fino a martedì, senza prima vedere come stanno gli altri”.

Foto: X Argentina