TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Scaloni: “Abbiamo molti giocatori non al 100%”

07/06/2026 | 15:10:42

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole contro l’Honduras.
Queste le sue parole: “Abbiamo molti giocatori che non sono al 100% e forse questa decisione non riguarderà solo un difensore centrale. Per questo abbiamo un’altra partita e trarremo le conclusioni nella prossima. La situazione del Flaco ci costringe a valutare molti altri compagni e non prenderemo decisioni fino a martedì, senza prima vedere come stanno gli altri”.
Foto: X Argentina