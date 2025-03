Scaloni: “Abbiamo molte defezioni in attacco. Ma ci faremo trovare pronti”

Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delle gare di qualificazione al Mondiale. Tante le assenze in attacco, tra cui Messi e Lautaro Martinez.

Queste le sue parole: “Ho parlato con Leo per un po’. Il suo adduttore non stava molto bene, e lo sapevo. Sfortunatamente, non può giocare. È una perdita significativa per noi, ma la squadra affronterà la partita come ha sempre fatto. Non importa chi è in campo, il nostro obiettivo è sempre lo stesso. Lautaro è arrivato più tardi degli altri perché è stato l’ultimo a giocare e abbiamo scoperto che era infortunato. Fortunatamente, non ci eravamo ancora preparati per la partita. Ci siamo preparati sapendo che era fuori. Speriamo che si riprenda il prima possibile”.

Chi giocherà domani?

“Ho definito la squadra al 90%; la definirò nell’allenamento pomeridiano. Abbiamo così tanti giocatori con cartellini gialli che non possiamo permetterci di trattenerci. Potrebbero esserci delle sfumature, soprattutto a centrocampo. Il livello dei ragazzi significa che possiamo giocare con quello e mettere alla prova gli altri”.

Come giudica la stagione di Alvarez?

“Sono contento. È un ragazzo che dà molte opzioni a qualsiasi allenatore e ha trovato un posto importante all’Atlético. Per quanto riguarda il suo rigore, è una questione di regole. La cosa più importante è che la partita sia finita. È triste che l’Atlético sia stato eliminato in quel modo, ma hanno fatto un lavoro spettacolare. Da uomo di calcio, penso che la questione debba essere più chiara, così siamo sicuri al 100% quando accadrà di nuovo”.

E di Giuliano Simeone? “La sua forma attuale è buona. È un ragazzo che sta diventando sempre più forte e che qualsiasi allenatore vorrebbe, proprio come lo era suo padre quando giocava. Ha la capacità di giocare. Può giocare sia a destra che a sinistra. Se gioca sull’ala, deve anche difendere. Lo fa bene; è giovane e fisicamente in forma. È una gioia averlo qui in questa fase e sarà di grande aiuto per noi”.

Cosa pensa della stagione finita di Dybala?

“Ho scambiato messaggi con lui ieri. Ovviamente, è una brutta notizia. Oltre al giocatore, la persona è molto importante per noi. Quando è stato qui, ha dato tutto, e quando non c’è, anche. Ci fa male a livello personale che non possa essere qui. Nel suo messaggio, ci ha detto che gli fa male non essere con noi in questi giorni. Avremmo avuto bisogno di lui in questo momento. La cosa più importante è che guarisca”.

Come ha visto Santiago Castro e Benjamin Dominguez?

“Castro è in buona forma e si sta adattando al calcio italiano. Anche Castellanos era in quella posizione, in fase di recupero da un infortunio. Dovevamo decidere, e lo abbiamo fatto con Santiago. È forte fisicamente, si muove bene, tiene bene la palla e può aiutarci. Se abbiamo bisogno che entri, è disponibile. Dominguez sta facendo bene, può giocare sia a destra che a sinistra e fa uscire facilmente i giocatori. Quando si è trattato di decidere tra lui e Garnacho, abbiamo scelto lui per poterlo conoscere meglio”.

Foto: sito Argentina