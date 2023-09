Sazonov: “Torino scelta giusta, con Juric i difensori migliorano tanto”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore granata, Saba Sazonov, ha così spiegato la scelta di vestire la maglia del Torino: “Ci parlavamo già da tempo, ho fatto le mie valutazioni e sono convinto di aver fatto la scelta giusta. E’ un club storico con grandi giocatori e un mister bravo, sono felice di essere qua”, ha detto il classe 2002, prelevato dalla Dinamo Mosca e ancora in attesa di fare l’esordio in granata.

Infine, sugli obiettivi stagionali: “Voglio debuttare e giocare. Quando avrò l’opportunità, me la giocherò per un posto da titolare. La Serie A era un sogno, con Juric i difensori migliorano tanto”.

Foto: sito Torino