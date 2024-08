Sazonov: “Con Vanoli è un calcio diverso. Adams mi ha impressionato”

Saba Sazonov, difensore centrale del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club granata.

Queste le sue parole: “È stata una bella partita, abbiamo fatto meglio nella ripresa. Serve una mentalità vincente, potevamo batterli: siamo in una fase di preparazione, vedremo cosa sapremo fare in gara ufficiale”.

Come si sta trovando con Vanoli? “Questo calcio è molto differente da prima. Ci chiede di giocare di più il pallone e con maggiore velocità, cercando di comunicare tra di noi. E’ da soli 20 giorni che abbiamo iniziato, dobbiamo capire cosa vuole il mister. Procediamo step by step”.

Ci racconta le sue sensazioni? Fisicamente mi sento pronto, così come la squadra che migliora di giorno in giorno: l’11 ci sarà la coppa Italia, vedremo. Io sono sempre pronto.

Primo gol per Che Adams.“È un bel giocatore, mi ha impressionato, oggi ha fatto su assist mio”

