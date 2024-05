SAVVA, GOL ALL’ESORDIO. TIENE VIVO IL SOGNO EUROPEO DEL TORO

Il Torino ha ribaltato il Verona al Bentegodi, rimandando la festa salvezza dei veneti ma soprattutto rilanciandosi verso il sogno europeo, con un solo punto che divide i granata dal Napoli, per la Conference League. Una vittoria, quella di ieri, arrivata grazie alle reti di chi non ti aspetti. Il pareggio, del classe 2005, Zanos Savva, il gol vittoria di Pellegri, che non segnava da oltre un anno.

Parliamo oggi di Zanos Savva, attaccante cipriota, classe 2005, che ha esordito in Serie A ieri e ha segnato dopo pochi minuti la rete dell’1-1. Una scommessa vinta da Juric, che ha visto una squadra ormai demotivata, inserendo alla fine giovani e gente con il coltello tra i denti, desoderosa di dimostrare il suo valore e ha ribaltato in maniera clamorosa il Verona.

Classe 2005, 18enne, Zanos Savva è un attaccante cipriota, preso dal Torino nel 2022 dall’Olympiacos Nikosia (stesso periodo, più o meno, di quando fu ingaggiato Pellegri, l’altro marcatore della gara).

Ivan Juric lo ha convocato più volte in questa stagione, senza mai farlo scendere in campo: e così ieri, arriva l’espordio, e pochi secondi dopo, come detto, va in goal per la prima volta, alla prima in Serie A.

Con la rete messa a segno contro il Verona, Zanos Savva entra nella storia della Serie A: l’esterno alto cipriota ha infatti raggiunto Grigoris Kastanos nella ristretta cerchia di giocatori ciprioti ad aver segnato almeno un goal nella massima serie italiana. Ed è indimenticabile.

Savva è nato a Cipro il 25 novembre 2005 ed è cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpiakos di Nicosia, capitale dell’isola e città natale di Zanos. Si tratta della terza squadra della città: dopo l’Apoel e l’Omonia, A soli 17 anni e 154 giorni, esordisce in prima squadra nel match contro l’Apoel Limassol e attira con buone prestazioni l’interesse di diversi club europei tra cui lo Sporting Lisbona. Ma a spuntarla è stato il Toro che è riuscito a portarlo nel capoluogo piemontese nell’estate 2022. Nella stagione 2022-23, milita nell’Under 18 di Antonino Asta, collezionando 15 presenze, 7 gol e 4 assist. Passa quindi a stagione in corso, alla Primavera di Scurto, e lo è rimasto nella corrente, nella quale ha giocato e perso la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il primo gol di Savva in Primavera è arrivato contro il Sassuolo ed è stato decisivo per la vittoria del Toro. Savvva ha partecipato anche al Torneo di Viareggio lo scorso febbraio, dove il Torino si presentava come una delle favorite. Ma non ha inciso.

Juric però ha sempre creduto nelle qualità di questo ragazzo, convocandolo spesso in prima squadra e ieri, la decisione di mandarlo in campo per la prima volta in Serie A. Una scommessa assolutamente vincente, quella del tecnico dei granata. Savva è dotato di un ottimo senso del gol, ma anche grandi doti atletiche e progressione che hanno convinto Juric a puntarci in questo finale di stagione per la prima squadra. Può giocare sia prima punta che come sterno offensivo, la vecchia ala, come si chiamava una volta o esterno d’attacco.

Alto 188 cm, piede sinistro, Savva è certamente un gioiello per questo Torino, un bel prospetto sul quale poter ripartire, anche nell’immediato futuro, per queste due gare che mancano alla fine della stagione. Juric ha così parlato di lui dopo la vittoria : “Savva diventerà ottimo con il tempo, è un combattente, alla Terracciano, secondo me può crescere tanto. Siamo nella parte sinistra della classifica e abbiamo due giornate per andare a giocarci l’Europa, penso sia un grande risultato oltre a quello che ci si poteva immaginare”.

Il sogno europeo del Torino passa anche da questo giovane che ieri, al suo esordio, si è tolto lo sfizio di segnare un gol pesantissimo e regalare un sogno europeo ai garanata.

