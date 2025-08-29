Savona: “Sono pronto per la nuova sfida con il Nottingham. La Juventus sarà sempre casa mia”

29/08/2025 | 09:44:30

Nicolò Savona ha parlato a Sportitalia poco prima di iniziare la nuova avventura con il Nottingham Forest, le parole dall’aeroporto di Linate:”Sono pronto per questa nuova sfida, sono contento. Sicuramente mi dispiace lasciare la Juventus, voglio ringraziare la società, lo staff e i tifosi, sarà per sempre casa per me. Ho lo stimolo di fare bene, sono pronto e determinato. Non ho sentito nessun compagno italiano che è lì. Grazie di cuore ai tifosi bianconeri, ai tifosi del Nottingham dico che sono pronto e sto arrivando”.

FOTO: Sportitalia