Savona: “La Juventus per me sarà sempre casa. Spalletti? È un allenatore esperto e forte, parla la sua storia”

11/11/2025 | 12:30:55

L’ex terzino della Juve ora in forza al Nottingham Forest, Nicolò Savona, ha parlato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Il mio gol allo United? Mi è capitato di riguardarlo più volte nei giorni seguenti. Un’emozione pazzesca segnare al Manchester United in casa, davanti ai nostri tifosi e alla mia famiglia. Mi sono sentito al settimo cielo, che brividi. Se fosse stato il gol vittoria avrebbe avuto una valenza ancora maggiore, invece alla fine abbiamo pareggiato 2-2. Quanto mi manca la Juve? La Juventus per me sarà sempre casa. Adesso, però, sono concentrato sul Nottingham Forest, dove sto vivendo una bellissima esperienza: mi trovo bene con i compagni, in città e l’ambiente inglese mi piace davvero moltissimo. Se consiglierei la Premier a Yildiz? La Premier la consiglierei a tutti i ragazzi che amano il calcio, sarebbe difficile dire il contrario. Quindi anche a Kenan e a qualsiasi compagno. Spalletti? È un allenatore esperto e forte, parla la sua storia. Sono convinto che lo dimostrerà anche a Torino. Da tifoso della Juventus auguro a Spalletti e ai miei ex compagni di riuscire a lottare per le prime posizioni”.

Foto: X Nottingham