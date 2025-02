Savona è arrivato al J Medical: accertamenti in corso

Savona è arrivato al J Medical. Il difensore della Juventus, infatti, negli ultimi giorni ha accusato un problema di natura muscolare alla coscia destra e in mattinata si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Thiago Motta, dunque, incrocia le dita, soprattutto in vista dei prossimi impegni che vedranno i bianconeri scendere in campo, mercoledì 26 febbraio, in Coppa Italia contro l’Empoli, il 3 marzo con l’Hellas Verona e il 9 marzo con l’Atalanta. Proprio per questo motivo, la presenza di ogni singolo componente della rosa sarà fondamentale in termini di rotazioni.

FOTO: Instagram Juventus