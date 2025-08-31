Savona: “Alla Juventus vissuti i 14 anni più belli della mia vita, ho realizzato i sogni che avevo”

31/08/2025 | 22:15:20

Nicolò Savona saluta la Juventus su Instagram dopo il passaggio al Nottingham Forest: “It’s time to say goodbye…Questi 14 anni sono stati i più belli della mia vita. Con la Juventus ho realizzato ogni sogno che avevo da bambino. Ringrazio e sarò sempre grato a tutti coloro che ho incontrato lungo il mio cammino: allenatori, direttori, staff, e tutti i miei compagni, con cui ho costruito amicizie vere che porterò sempre nel cuore. La Juventus è stata CASA e lo sarà per sempre. Come tutte le storie d’amore più intense, anche questa deve finire. Torino, rimarrai per sempre il mio posto del cuore, e sarò per sempre BIANCONERO. FINO ALLA FINE”.

Foto: instagram Juventus