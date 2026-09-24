Saviola: “Amorim si faceva sentire già da giocatore. Non mi aspettavo che sarebbe diventato l’allenatore che è oggi”

24/09/2026 | 12:10:51

L’ex Benfica Javier Saviola ha parlato di Ruben Amorim, attuale tecnico del Milan e suo ex compagno di squadra: “Ruben era uno di quelli che facevano bene a uno spogliatoio. Abbiamo vinto il campionato portoghese con la squadra di Jorge Jesus, un gruppo che aveva una grande sintonia dentro e fuori dal campo. Amorim era fondamentale: giocava con continuità, ma soprattutto era sempre disponibile con i compagni e cercava di tenere unito il gruppo. Parlava spesso di tattica e tecnica. Sinceramente, non avrei mai immaginato che sarebbe diventato l’allenatore che conosciamo oggi. All’epoca per me era semplicemente Rúben, il mio compagno di squadra. Diciamo che si faceva sentire, sì. Voleva sempre il meglio dai compagni e dal gruppo e cercava di sostenere la squadra in ogni situazione, sia quando giocava sia quando non toccava a lui scendere in campo. Questa, secondo me, era la sua più grande virtù: la professionalità e il buon senso nei confronti della squadra” le parole concesse a La Gazzetta dello sport.

foto x milan