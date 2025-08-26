Tottenham, l’acquisto Savinho “dipende” da Rodrygo

26/08/2025 | 11:45:10

Il Tottenham ha un obiettivo ben chiaro da tempo: Savio Moreira de Oliveira, noto come Savinho. Per far sì che l’affare vada in porto, però, gli Spurs dovranno sperare un altro movimento di mercato che non riguarda direttamente il club del borgo di Haringey. Stando a quanto riferito da The Atheltic, infatti, le speranze di Thomas Frank di convincere il Manchester City a valutare la cessione di Savinho passano dall’eventuale arrivo ai Citizens di Rodrygo Goes, – incredibilmente – ai margini del progetto del Real Madrid di Xabi Alonso. Affinché la prima trattativa si concretizzi, dunque, Rodrygo dovrà comunicare al club di Madrid la volontà di partire, ma questo non sarebbe ancora accaduto.

Foto: Instagram Savinho