Savinho: “Il City non si sarebbe dovuto ritrovare a giocare i playoff. Il Real? Anche sul 3-0 con loro non è finita”

Il quotidiano spagnolo AS, riporta le dichiarazioni dell’attaccante brasiliano del Manchester City Savinho, che si ritroverà a giocarsi il passaggio dei playoff in Champions contro il Real Madrid.

” Penso che noi, come Manchester City, non possiamo giocare i play-off. Dovremmo arrivare al turno successivo in modo più convincente e non ritrovarci ai playoff contro il Real Madrid, e vale la pena di dire che anche loro, con tutto il peso che porta la loro maglia, non dovrebbero essere ai playoff, con tutto il rispetto per le altre squadre. Pertanto, dobbiamo essere molto attenti a questo proposito.”

Sui playoff col Real: “È un sogno. Quando giocavo nell’Atlético Mineiro guardavo sempre la partita Manchester City-Real Madrid in TV , e ora è il mio turno di essere qui e vivere questo momento. Dato che eravamo sorteggiati contro il Real Madrid, non c’era via di fuga: o il Bayern Monaco o il Madrid, due grandi squadre, e abbiamo preso il Madrid. Ho parlato con Bernardo Silva e persino con i giocatori del Real Madrid mentre ero con loro in Nazionale e mi hanno detto che a volte, a causa della forza del loro club, anche se perdono 2-0 o 3-0 la partita non è finita, sanno che possono fare quello che hanno fatto nell’ultima campagna di Champions League in qualsiasi momento: rimontare negli ultimi cinque minuti della partita. Quindi dobbiamo restare concentrati e segnare gol quando ne abbiamo l’occasione, perché anche questo sarà molto importante. È una lezione che ho imparato a Girona: abbiamo giocato molto, molto bene, ma non abbiamo sfruttato le nostre occasioni e, quando ne hanno avuta una, hanno chiuso la partita”.

Foto: Instagram Savinho