Savicevic: “Milan? Giocatori come Leao in passato hanno fatto la storia del club”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic, ex-stella del Milan e attuale presidente della Federcalcio del Montenegro, ha commentato la gestione dell’emergenza da parte dell’UEFA: “Lentezza da parte dell’UEFA? Non hanno la palla di cristallo: è una situazione nuova per tutti. Cercare presunti colpevoli non serve.” Poi, sull’addio di Boban e il Milan: “Non è il momento di parlare di calcio, le valutazioni si faranno più avanti. Al momento mi preme solo la salute dei tanti amici che ho a Milano. Leao? I giocatori atipici hanno fatto la fortuna del club.”

Foto: Pianeta Milan