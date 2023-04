Savicevic: “Il Napoli non è una grandissima squadra, il Milan può batterlo”

L’ex Milan intervistato dalla “Gazzetta dello Sport” analizza la sfida di Champions League tra i rossoneri e il Napoli, lasciandosi andare ad un pronostico: “Il Milan ha dimostrato chiaramente che può battere il Napoli. Credo che possano passare. Si può fare, ogni partita ha la sua storia. Ha tutto per farlo, poi dipende da tante cose, la Champions non ha mai certezze: un angolo, un palo, una situazione particolare. E un giocatore in più o in meno. Se Osimhen sarà in campo a San Siro tante cose cambieranno. In ogni caso il Napoli è una grande squadra, ma non una grandissima. Quindi è battibile dal Milan”.

Foto: Dejan Savicevic – Pianeta Milan