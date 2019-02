Savic: “Con la Juve si deciderà al ritorno. CR7? Spero non sia in giornata. Su Godin e il futuro…”

Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato così alla Gazzetta in vista della gara di stasera contro la Juve: “Una partita complicatissima tra due grandi squadre che puntano alla finale. Si deciderà a Torino, qui a Madrid non ci saranno verdetti perché sappiamo tutti che siamo due squadre con uno stile molto simile e una partita non basterà a spostare gli equilibri. Decideranno i dettagli. La Juve ha anche un vantaggio in più: ha già praticamente vinto lo scudetto quindi può concentrarsi al massimo sulla Champions. Allegri ha detto che per la Juventus è fondamentale segnare a Madrid? Ha ragione, e lotteremo perché non sia così. La nostra forza risiede nel lavoro in blocco a livello difensivo. Giocheremo coperti e proveremo a sfruttare le nostre qualità in attacco per fare almeno un gol. Cristiano Ronaldo? Un grandissimo campione. Non c’è molto da aggiungere a numeri che parlano da soli. Spero che non sa in giornata perché è il più importante della Juve. Il mio futuro? Ogni estate il mio nome gira sui giornali, e sono qui da 4 anni… Ci sono abituato e non ci faccio caso. Ho altri 3 anni di contratto e sono contento qui, non c’è molto altro da dire. E il suo partner Godin? Sembra molto vicino all’Inter. Diego è un simbolo di questa squadra, qui ha fatto grandi cose, ha grande personalità, è un esempio, ed è importantissimo dentro e fuori dal campo. Io come tutti i miei compagni spero che resti però alla fine deciderà lui, è il suo futuro”.

Foto: dailymail.co.uk