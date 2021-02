Saurini, ex allenatore Primavera: “E’ difficile per un giovane trovare spazio nel Napoli”

Giampaolo Saurini, ex tecnico della Primavera del Napoli, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli delle difficoltà di inserimento dei giovani in prima squadra: “In Italia bisognerebbe puntare un po’ di più sui giovani come fanno all’estero, tantissimi talenti della Youth League li ritrovo ora in prima squadra. Certo il Napoli ha una rosa talmente competitiva e piena di nazionali che è difficile per un ragazzo della Primavera entrare a far parte di quell’organico, dovrebbero fare prima esperienze in squadre di categorie minori come fece Insigne.

Nei primi miei due anni avevamo una squadra molto competitiva e abbiamo fatto grandissime cose sia a livello nazionale che internazionale. C’erano: Bifulco, Prezioso, Anastasio, Luperto e Contini, dopo poi si è fatta un po’ di fatica, la differenza l’hanno fatto anche gli investimenti ma a Napoli si può fare un lavoro certosino perché il territorio della Campania è davvero fertile”.

Foto: logo Napoli