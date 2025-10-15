Saul si sfoga: “Atletico? Ero pronto a trovare una soluzione, il ds Berta mi ha mentito e ho le prove”

15/10/2025 | 16:00:59

Intervistato da El Larguero, l’ex Atletico Madrid Saul, ora al Flamengo, ha ripercorso la sua carriera tornando sul doloroso addio ai Colchoneros: “Ero in un periodo in cui non giocavo molto. Nelle mie ultime due stagioni all’Atlético c’era un’alternanza: giocavo, poi non giocavo, poi di nuovo sì. Ma se guardavi i miei numeri, non erano male. Perché allora la mia veniva vista in modo negativo? Non dico di essere migliore o peggiore, ma perché si vedeva tutto in negativo? Io sono sempre stato trasparente, ma altre persone no ed è questo ciò che mi ha fatto più male. Andrea Berta (ex ds italiano dell’Atletico ora all’Arsenal) non è stato completamente sincero con me, ho le prove di tutto questo”.

FOTO: Sito Flamengo