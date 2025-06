Saul si congeda dal Siviglia: “Ho dato il massimo, è stato un piacere far parte di questo club”

29/06/2025 | 20:40:23

Saul Niguez si congeda con la maglia del Siviglia. Il centrocampista, in prestito in Andalusia, di proprietà dell’Atletico Madrid, nella scorsa estate è passato al club andaluso in prestito e ha collezionato 26 presenze, 1 gol e 6 assist tra Liga e Coppa del Re. Di seguito il suo saluto, con un post sul suo profilo X: “È stato un piacere far parte dello storico Siviglia FC. Fin dal primo giorno, non ho esitato ad unirmi a loro e, grazie all’affetto che il club mi ha dimostrato, ho dato il massimo”.

Il comunicato d’addio: “A poche ore dalla conclusione ufficiale della stagione, prevista per il 30 giugno, e dalla fine del loro legame con il club, il Sevilla FC desidera esprimere la propria gratitudine a Sambi Lokonga e Saúl Ñíguez per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso di questa annata, durante la quale hanno difeso la maglia sevillista. Il club augura loro il meglio per le rispettive future tappe professionali. Albert Sambi Lokonga, arrivato dall’Arsenal FC, ha disputato 23 partite con la maglia del Siviglia, fornendo due assist. Saúl Ñíguez, in prestito dall’Atlético de Madrid, ha invece giocato 26 partite ufficiali, segnando un gol e servendo sei assist. Il club ringrazia entrambi i calciatori, arrivati in prestito nella squadra durante la stagione 2024/25”.

Foto: sito Siviglia