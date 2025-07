Saul: “Non potevo rifiutare un club così grande come il Flamengo”

25/07/2025 | 20:43:00

Saul Niguez ha cominciato la sua prima esperienza nel calcio sudamericano e le sue dichiarazioni non sono passate inosservate. Il centrocampista spagnolo, arrivato al Flamengo dopo aver risolto il contratto con l’Atletico Madrid, ha espresso tutta la sua emozione per questa nuova avventura: “Avevo molte offerte, anche dalla Spagna e da altri posti in Europa, ma se ti chiama un club così grande, non puoi dire di no”, ha dichiarato in un’intervista a Flamengo TV.

Foto: Instagram Saul