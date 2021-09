Saul Niguez: “Ecco perché sono andato via dall’Atletico Madrid”

Saul Niguez da ieri sera è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Lo spagnolo, ospite sul canale Twitch di un giornalista, ha parlato spiegato i motivi che l’hanno spinto a lasciare i Colchoneros. Ecco le dichiarazioni riportate da As. “Non so se avrei potuto sopportare una stagione come l’anno scorso o due anni fa ma avevo bisogno di ritrovarmi e si è presentata la possibilità del Chelsea, campione d’Europa. La decisione di partire è la cosa più complicata, perché vado via da solo senza mia moglie e la mia famiglia e conosco a malapena l’inglese”, Poi conclude: “Nonostante la mia partenza, il mio rapporto con l’allenatore e la società è meraviglioso“.

Foto: Twitter Saul Niguez