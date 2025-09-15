Saul e la rinascita in Brasile: “Ora voglio tornare in Nazionale. Se il CT mi chiamasse sarei felice”

15/09/2025 | 15:15:11

Saul si gode la nuova avventura con la maglia del Flamengo. Il centrocampista vive un momento speciale con la Spagna: “Mi piacerebbe tornare in Nazionale, ma non è qualcosa su cui devo concentrarmi. Se il commissario tecnico mi chiamasse, sarei felice di rappresentare di nuovo il mio Paese”. Allenato dal suo ex compagno ai tempi dell’Atletico Madrid, Filipe Luis, per Saul è davvero un momento positivo e l’impatto con il massimo campionato brasiliano è stato ottimo.

FOTO: X Flamengo