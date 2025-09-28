Sassuolo-Udinese, le formazioni ufficiali
28/09/2025 | 11:29:26
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurientè. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni. All. Grosso
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Venuti, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Bertola, Ehizibue, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Modesto. All. Runjaic
Foto: Instagram Grosso