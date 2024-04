Sassuolo-Udinese, le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida che vedrà affrontarsi il Sassuolo e l’Udinese, con in palio punti pesanti in chiave salvezza. Queste le formazioni ufficiali del match:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Cioffi

Foto: Wikipedia