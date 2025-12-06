Sassuolo, tre sberle in rimonta alla Fiorentina. Per i viola crisi senza fine

06/12/2025 | 16:57:30

Il Sassuolo manda all’inferno la Fiorentina e la batte 3-1. La squadra di Vanoli parte bene e trova il gol del vantaggio con un rigore trasformato da Mandragora. Il centrocampista va in rete, ma passano pochi minuti prima del pareggio del Sassuolo con Volpato, conclusione da fuori con complicità di De Gea. A fine primo tempo i neroverdi completano la rimonta su calcio d’angolo con la rete di Muharemovic che sovrasta Mandragora e trova il gol del vantaggio. Nella ripresa il Sassuolo si vede prima annullato il 3-1 di Volpato al 58′, ma al 65′ una grande incursione di Koné vale il 3-1. Notte fonda per la Fiorentina, sempre senza vittorie, il Sassuolo di Grosso riparte alla grande.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (78′ Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (79′ Pierini), Pinamonti (54′ Cheddira), Laurienté (54′ Fadera). All. Grosso

FIORENTINA (3-5-2) De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri (63′ Viti); Dodo (85′ Kouamé), Mandragora, Fagioli (63′ Piccoli), Sohm (46′ Ndour), Parisi (63′ Fortini); Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

