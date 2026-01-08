Sassuolo, trauma contusivo della spalla sinistra per Thorstvedt

08/01/2026 | 15:50:27

Il Sassuolo ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto il tesserato Kristian Thorstvedt, uscito per infortunio contro la Juventus.

Questa la nota: “Gli esami strumentali effettuati a Kristian Thorstvedt, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Sassuolo-Juventus, hanno evidenziato un trauma contusivo della spalla sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Foto: sito Sassuolo