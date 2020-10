Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali

L’anticipo della quinta giornata di Serie A vedrà sfidarsi Sassuolo e Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli emiliani sognano un primato in classifica per una notte, il Torino vuole schiodarsi dallo zero in classifica.

Queste le formazioni ufficiali scelte da De Zerbi e Giampaolo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.All. Giampaolo.

Foto: Twitter Sassuolo