Sassuolo, tegola per Augustin Alvarez: rottura del legamento crociato anteriore in allenamento

Brutta tegola per il Sassuolo che vede l’attaccante Agustin Alvarez vittime di un grave infortunio. L’attaccante, durante l’allenamento di ieri, si è procurato un grave infortunio al ginocchio, come comunicato dal club neroverde: “Durante l’allenamento di ieri pomeriggio l’attaccante neroverde Agustin Alvarez ha riportato un infortunio al ginocchio destro. Gli accertamenti effettuati in mattinata hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore”.