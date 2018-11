Tegola Sassuolo, lesione muscolare per Boateng. Ecco il report

Brutte notizie per il Sassuolo di De Zerbi: gli accertamenti a cui si è sottoposto Kevin-Prince Boateng hanno infatti evidenziato una lesione muscolare al piano pelvico. Il centrocampista ghanese rischia di dover stare fermo ai box per diverse settimane. Ecco il report medico del club neroverde: “Fermo Kevin-Prince Boateng, per il quale gli accertamenti diagnostici effettuati, a seguito dell’infortunio riportato in occasione di Parma-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione muscolare al piano pelvico”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo