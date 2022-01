Domenico Berardi non ha preso parte all’ultimo match contro l’Hellas Verona e non è stato convocato da Dionisi per il match contro il Cagliari di Coppa Italia: a rendere nota la motivazione è stata la moglie dell’attaccante neroverde che tramite il propio profilo social ha svelato la positività di Berardi al Covid-19.

FOTO: twitter sassuolo