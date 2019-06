Sassuolo, Squinzi: “L’obiettivo è stare tra le prime 7 in Serie A, magari arrivare in Champions”

Il proprietario del Sassuolo, Giorgio Squinzi, ha parlato in occasione della presentazione del nuovo centro sportivo neroverde, il Mapei Football Center. Queste le sue principali dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb:

“L’obiettivo del Sassuolo è quello di rimanere stabilmente fra le prime 5-6-7 squadre del campionato, quindi in Europa League e magari anche in Champions. Carnevali ci sta lavorando…”.

Foto: zimbio.com