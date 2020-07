Sassuolo, sospiro di sollievo per Boga. Il comunicato

Tira un sospiro di sollievo De Zerbi e il Sassuolo per le buone notizie arrivate dopo gli accertamenti medici di Jeremie Boga uscito in anticipo nella gara contro il Milan. Dopo gli esami svolti, per l’ala francese niente preoccupazione: “gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento al terzo inferiore della gamba sinistra.”

Foto: profilo twitter Sassuolo