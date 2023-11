Sassuolo, si ferma Viti per un infortunio muscolare

Il Derby tra Sassuolo ed Empoli è stato segnato da un momento di preoccupazione per il Sassuolo, con l’infortunio di Viti, avvenuto all’inizio della ripresa. Al minuto 53, durante un intervento in scivolata su Cambiaghi, Viti ha accusato un dolore muscolare, segnalando immediatamente la necessità di essere sostituito. Al suo posto è subentrato Vina, mentre il Sassuolo è in attesa degli esami strumentali nelle prossime ore per valutare l’entità del problema.

Le prime indicazioni suggeriscono un sospetto stiramento muscolare per il centrale neroverde, ma la certezza arriverà solo dopo i test fisici. Questo infortunio rappresenta un colpo per il Sassuolo, con il Derby che ha visto uno dei tanti ex giocatori, Viti, costretto a lasciare il campo prematuramente. La squadra e i tifosi sperano che i tempi di recupero non siano prolungati, consentendo a Viti di tornare in campo al più presto.

Foto: Instagram Sassuolo