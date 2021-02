Sassuolo si ferma Boga per una distrazione muscolare alla coscia

Jeremie Boga dovrà stare lontano dai campi per almeno una settimana. L’esterno ivoriano, uscito al 39′ della sfida contro lo Spezia, si è sottoposto nella giornata odierna ad esami strumentali che hanno rilevato un problema muscolare, una distrazione alla coscia sinistra, come confermato dallo stesso Sassuolo nel report dell’allenamento sul proprio sito: “Fermo Jeremie Boga per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra”.

Foto: Twitter Boga