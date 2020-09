Sassuolo show, poker allo Spezia: debutto amaro per i liguri

Debutto amaro per lo Spezia di Vincenzo Italiano. A Cesena passa il Sassuolo, con la larga vittoria per 4-1. Ad aprire le danze il gol di Djuricic al 12′, con un diagonale preciso, quindi il pari momentaneo di Galabinov per i liguri alla mezz’ora, un gol che resterà nella storia essendo il primo dello Spezia in Serie A. Nella ripresa però il Sassuolo prende il largo: al 64′ Berardi calcia bene dagli undici metri e riporta avanti i neroverdi, mentre solo due minuti dopo Defrel firma il terzo gol del Sassuolo con una gran conclusione al volo. Chiude i giochi Caputo al 76′, con una bella girata che vale il definitivo 4-1.

Foto: Twitter Spezia