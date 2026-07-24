Sassuolo, shock Volpato: trovato positivo alla cocaina a seguito di un controllo stradale

24/07/2026 | 09:46:17

Come riporta il Guardian, l’esterno italoaustraliano del Sassuolo Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina durante un controllo stradale operato dalla polizia di Sydney. Il classe 2003 ex Roma stava viaggiando a bordo della sua vettura a più di 100 km/h, in un tratto con limite fissato a 60 km/h. La polizia australiana ha fermato il giocatore e, in seguito a un controllo, il test antidroga avrebbe dato esito positivo alla cocaina. Circa due ore prima, nello stesso tratto di strada, Volpato era stato fermato dalle autorità sempre per eccesso di velocità. Tuttavia, il test dell’etilometro era risultato negativo. La patente del calciatore del Sassuolo è stata sospesa per sei mesi e gli è stata notificata una multa.

Foto: Instagram Volpato