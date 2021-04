Sassuolo-Sampdoria: le formazioni ufficiali

Uscite le formazioni ufficiali di Sassuolo-Sampdoria per il match delle 20:45. Senza Raspadori e Caputo, De Zerbi si affida a Defrel in attacco. A sorpresa Boga in panchina e il tecnico opta per la difesa a 3. La Samp invece è senza Quagliarella: spazio a Keita e Gabbiadini davanti, c’è Damsgaard. Di seguito, le formazioni ufficiali.

SASSUOLO – Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari; Toljan, Lopez, Locatelli, Traorè, Kyriakopoulos; Berardi, Defrel.

All. De Zerbi

SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini, Keita.

All. Ranieri