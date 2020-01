Sassuolo-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani riparte il campionato e in serata ci sarà la sfida tra Sassuolo e Roma. De Zerbi dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Toljan, Romagna, G. Ferrari e Kyriakopoulos nella linea difensiva; Locatelli e Obiang in mediana con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo. Fonseca sarebbe propenso a schierarsi in maniera speculare: Pau Lopez in porta, Santon, Mancini, Smalling e Spinazzola nel reparto arretrato; Cristante e Veretout a centrocampo con Ünder, Pellegrini e Kluivert a sostegno di capitan Dzeko. A seguire le probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Foto: Wikipedia