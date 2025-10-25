Sassuolo-Roma, i convocati di Gasperini
25/10/2025 | 17:18:09
L’A.S. Roma ha diramato la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini, in vista del match contro il Sassuolo.
Ecco la lista:
“Ecco i 25 calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy”.
Foto: Instagram Roma