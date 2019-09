Sassuolo, riecco Defrel: “Sono tornato perché c’è una squadra forte. Sul ruolo…”

Gregoire Defrel riabbraccia il Sassuolo. L’attaccante francese si è presentato quest’oggi in conferenza stampa, ecco le sue parole: “Alla Samp sono stato bene, qui però ho vissuto 2 anni fantastici. Ho valutato, la squadra, il mister che mi ha chiamato, ho valutato tante cose e alla fine ho scelto di venire qui perché c’è una squadra forte. Ritrovo un’ottima squadra, migliorata, c’è un gruppo forte. Tornare in Europa con il Sassuolo? Sarebbe bellissimo. Pensiamo a fare bene quest’anno: c’è da lavorare, vedremo dove possiamo arrivare. Ruolo? C’è molta concorrenza ma più siamo, meglio è. Sono da prendere al fantacalcio? Assolutamente sì. Come vedo la Roma? Il mister è bravo, gioca a calcio ma se giochiamo come abbiamo fatto con la Samp domenica possiamo fare punti domenica”.

Foto: zimbio